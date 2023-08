Le previsioni di nuove assunzioni, in Italia, per il mese di agosto, mostrano un aumento del 3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, pari ad ottomila contratti in più. Lo stesso non si può dire,però, del Molise dove, invece, si registra una contrazione della domanda di lavoro. I dati sono quelli forniti dal Bollettino del sistema informativo Excelsior , realizzato da Unioncamere ed Anpal e diffusi dalla Camera di Commercio di Campobasso. Dunque il Molise in controtendenza rispetto alla situazione nazionale. Sono 1120 le nuove assunzioni previste nel settore dell’industria e dei servizi in agosto e poco più di quattromila per il trimestre agosto-ottobre. Ma scende la domanda di occupazione. Il settore dell’industria, in Molise cerca 390 lavoratori e prevede 1400 assunzioni fino ad ottobre. Sono 720 invece i contratti previsti nel settore dei servizi, con il turismo che è il comparto che offre le maggiori opportunità di impiego con la richiesta di 270 lavoratori in agosto e quasi 800 nel trimestre agosto- ottobre.Il commercio è il settore che prevede il numero minore di assunzioni: 170 posti durante il mese in corso e quasi 600 nel prossimo trimestre.

Le difficoltà, per le imprese, a reperire lavoratori dipendono soprattutto dalla mancanza di candidati, più che da una preparazione inadeguata. Una difficoltà che si attesta al 44,3% contro il 37,7 dello scorso anno. I dirigenti, ma anche in professionisti con elevata specializzazione ed i tecnici sono le figure con maggiori difficoltà di reperimento, seguono gli operai specializzati , gli impiegati e gli addetti al commercio e ai servizi. Resta da vedere tuttavia , per alcune di queste categorie, l’effetto della sospensione del reddito di cittadinanza. Il numero di quanti sono in cerca di un’occupazione potrebbe tornare a salire.