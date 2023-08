Dopo la separazione avvenuta ieri da Luca Ricciardi, il Campobasso ci ha tenuto a precisare i motivi strettamente personali che hanno spinto il giocatore a lasciare il ritiro e il fatto che ad oggi potrebbe trattarsi anche di una decisione momentanea. Il tempo, cioè di provare a porre rimedio agli improvvisi problemi del giocatore. Ricciardi ha firmato un documento con cui rinuncia a tutti gli emolumenti maturati, afferma la società, e continuerà per un periodo determinato a rimanere sotto contratto per verificare se sarà possibile ritornare nei ranghi entro un tempo ragionevole.

Nel frattempo, però, De Filippis si messo subito al lavoro per provare a risolvere in tempi relativamente brevi il vuoto lasciato dal centrocampista ex Fc Matese. Il nome che corre da qualche ora è quello di Gianluca Urbinati, classe 1987, nativo di Fano e lo scorso anno in forza alla squadra della sua città. Una vecchia conoscenza del tecnico Mosconi. Attualmente Urbinati, svincolato, si sta allenando con una squadra di eccellenza marchigiana per tenersi in forma. Pare che la trattativa possa giungere ad una svolta già nelle prossime ore.

Dalla Primavera dell’Ascoli che domani alle 17:00 sarà avversaria in amichevole del Campobasso, sta per giungere un difensore centrale under in prova. Mosconi è soddisfatto della schiera dei fuori quota a sua disposizione ma vuole comunque proseguire gli esperimenti per perfezionare eventuali falle. Società attiva anche sul fronte del marketing: chiuse le collaborazioni con Autopia biennale, Levigas, Camardo e con Amaranto.

L’ASD Polisportiva Vastogirardi rende noto l’ingaggio di Manuel Visani, difensore centrale proveniente dal Barletta 1922. Classe ‘99, calcisticamente nasce proprio a Foggia, dove fa parte della Primavera. Nel corso della sua esperienza calcistica gioca con il Finale Primavera, Grumentum e San Severo. Si parla di un giocatore dal mancino interessante, va ad irrobustire la difesa degli alto molisani.

Per quanto riguarda la composizione dei gironi di serie D, pare si vada per le lunghe. Dopo la comunicazione ufficiale del rinvio di Coppa Italia e campionato, sembra che la lnd voglia aspettare la decisione del consiglio di stato che dovrebbe definitivamente estromettere la Reggina dalla serie B con la possibilità di iscrizione in quarta serie in sovrannumero. Di conseguenza, gironi e calendari di serie D ufficiali non prima del ventinove agosto con grande probabilità.