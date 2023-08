La Lega nazionale Dilettanti ha ufficializzato lo slittamento del torneo di quarta serie, dal 3 settembre al 10. Susseguente anche lo slittamento della prima gara di coppa Italia che si giocherà il 27 agosto e il 3 settembre. Una notizia nell’aria da giorni, le note vicende amministrative (in attesa della sentenza del Consiglio di Stato prevista il 29 agosto) hanno impedito l’avvio regolare della stagione. Un ritardo atteso e che in buona sostanza non rappresenta un problema per le società che avranno una settimana in più per arrivare nelle migliori condizioni all’esordio in campionato.

Fase conclusiva del ritiro del Campobasso a Vinchiaturo. L’amichevole prevista sabato contro la juniores dell’Ascoli sarà l’ultimo test prima del rientro alla base. Prosegue l’amalgama della squadra che sta lavorando alacremente agli ordini dello staff tecnico. Dalle prime indicazioni che arrivano da Vinchiaturo, Mosconi sembra essere soddisfatto del pacchetto juniores a sua disposizione. Una buona notizia considerato che i fuori quota da schierare rappresentano un terzo della squadra titolare. Sul fronte societario, mentre proseguono i lavori di riqualificazione dello stadio di Selvapiana, è arrivato l’accordo di sponsorizzazione con il marchio Autopia di Giannunzio Magnifico, un’azienda leader nel settore automobilistico che ha deciso di legarsi alla società con un accordo biennale.

Amichevole ieri pomeriggio per il Vastogirardi contro il Giugliano, società di Lega Pro. Il test è terminato 4 a 1 in favore dei campani, primo tempo chiuso sul 2 a 1, per gli alto molisani in rete capitan Ruggieri, risultato arrotondato solo nei minuti finali del secondo tempo. Buone le sensazioni per la squadra diretta da Bifini, hanno preso parte al match i neo arrivati Camara, Fontana e Ceccuzzi, scesi in campo dal primo minuto.

In campo anche il Termoli nel test giocato in casa della Fidelis Andria. Allo stadio degli Ulivi ottima prestazione dei giallorossi che confermano il buonissimo approccio alla nuova stagione. Due a zero in favore dei giallorossi, grazie alle marcature di Vitiello e Rinella. Il vantaggio dei termolesi al 22’esimo del primo tempo, Barchi sfugge alla retroguardia dei biancoblu, a tu per tu si fa stoppare da Baietti, che non può nulla sul tap in di Vitiello che trova la prima marcatura con gli adriatici. Nella ripresa la migliore occasione della squadra diretta da Francesco Farina con il colpo di testa di Bottalico che timbra la traversa. Nei minuti finali il Termoli chiude il match, Adexe vince un contrasto in area pugliese e serve Rinella che non deve far altro che timbrare il definitivo 2 a 0. I giallorossi torneranno in campo sabato, questa volta al Cannarsa, per l’amichevole contro il Cerignola, squadra di Lega Pro.