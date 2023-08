FIORI… CARDIOPROTETTI In città il club è stato al centro della cerimonia di omaggio, ospitata presso la sala consiliare Palazzo San Giorgio, di un defibrillatore semiautomatico, che sarà presente nello scenario dell’Arena. L’importante meccanismo salvavita è stato donato dalla Banca Mediolanum su segnalazione del Comune capoluogo di regione. Nella circostanza, a rappresentare la società la presidente Antonella Palmieri ed il team manager Fabio Ladomorzi.

FESTA A MONTORIO Per il club, peraltro, a stretto giro di posta, in previsione c’è anche un altro passaggio sotto i riflettori. Stasera, dalle 21, il team sarà omaggiato con il premio quale riferimento sportivo nell’ambito dell’evento ‘Noi artisti di questa terra’, kermesse giunta alla sua ventisettesima edizione in programma a Montorio nei Frentani con l’organizzazione dell’omonima associazione. La cerimonia sarà all’interno di una serata spettacolo che avrà come guest star Paolo Belli e la sua band. A ricevere il riconoscimento saranno il coach rossoblù Mimmo Sabatelli e l’ala dell’Ecuador, mvp delle ultime finali nazionali under 17 in Friuli, Blanca Quiñonez, tra i punti fermi, peraltro, anche della prima squadra.