Le ultime vicende portano la serie D verso lo slittamento di una settimana. In ogni caso, si dovrà aspettare il prossimo 29 agosto con i ricorsi delle società escluse al Consiglio di Stato. Questo, probabilmente, costringerà la Serie D al rinvio di una settimana dell’inizio dei campionati, impossibile, quattro giorni prima dell’avvio del torneo determinare ripescaggi, riammissioni, squadre in sovrannumero. Il 29 agosto dovrebbe essere messa la parola fine sull’organico di Serie B. Ovviamente, la situazione interessa tutte le altre categorie, coinvolte a cascata. Certo la Lnd potrebbe diramare comunque i gironi e lasciare le famose X in caso di società vacanti, magari, nelle prossime settimane si farà maggiore chiarezza. Anche perché, piazze come Siena e Reggina, coinvolte in battaglie giudiziarie hanno il diritto di iscriversi in Serie D in sovrannumero. Seguiremo i prossimi sviluppi di certo una settimana in più per preparare il campionato non dispiacerebbe alle società molisane, chi per un motivo chi per un altro.

Il Campobasso dopo la seconda uscita, è al lavoro per la settimana conclusiva della prima fase di ritiro. Con l’amichevole contro la primavera dell’Ascoli prevista sabato alle 17.00, sempre a Vinchiaturo, calerà il sipario sul raduno iniziale della squadra. A seguire lo spostamento nel capoluogo per preparare l’avvio di stagione. Meno brillantezza dei lupi nell’uscita contro l’Apice, un passaggio fisiologico considerata la grande mole di lavoro che stanno affrontando i giocatori in questa fase. Mentre la squadra prosegue la preparazione, la società è al lavoro per riqualificare lo stadio di Selvapiana. L’Avicor Stadium, da nuova denominazione da parte della team rossoblu, sta vivendo una rivisitazione del manto erboso (ricordiamo che nella scorsa stagione non era stato possibile intervenire sul campo per via dei ritardi dovuti alle note vicende societarie) con alcuni interventi di contorno come la pulizia del fossato, la sistemazione della sala stampa, la creazione di nuovi spazi negli spogliatoio da adibire all’attività del Campobasso. Un lavoro completamente a carico della società.

Novità da Termoli dove il nuovo preparatore atletico è Filippo Argano, una figura di indubbio spessore da anni a lavoro con esperienza e professionalità nel panorama calcistico molisano e nazionale. I giallorossi stanno lavorando nel migliore dei modi con una squadra che è il giusto mix tra alcuni giocatori della passata stagione ed altri che sono arrivati per integrare l’organico. Anche nell’uscita contro il Nardò, vinta 2 a 1 con reti di Esposito e Izquerdo, la squadra ha dimostrato di avere una giusta maturità per affrontare il prossimo torneo.

Prosegue la campagna di rafforzamento del Vastogirardi, che negli ultimi giorni ha tesserato quattro nuovi giocatori. Dopo gli arrivi degli attaccanti Vincenzo Ferrara e Luigi Fontana, i gialloblu hanno ufficializzato il difensore Almany Camara e questa mattina il centrocampista Edoardo Ceccuzzi, classe 99 con tante presenze in carriera in quarta serie con le maglia di Ravenna, Sangiovannese, Sona e in ultimo con la Triestina.