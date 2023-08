Alessio Giobbe difensore classe 1999 e Vincenzo Valentino esterno del 2005, hanno rinforzato nelle ultime ore l’Isernia. Giobbe, dopo essere stato nei settori giovanili di Cremonese e Benevento, è stato protagonista con le maglie di Sorrento, Gelbison e Virtus Avellino. In biancoceleste metterà a disposizione del gruppo la sua esperienza e la sua fisicità. Valentino, invece, nell’ultima stagione è stato titolare ad Orta Nuova in Eccellenza pugliese dove ha messo insieme 3 gol e 7 assist. La squadra biancoceleste comincerà la preparazione per la nuova stagione il 17 agosto sotto la guida di mister Domenico Farrocco e del suo staff. Il gruppo lavorerà sul campo di Cerro al Volturno dove svolgerà la preparazione e dove resterà almeno fino alla prima settimana di settembre. La società del presidente Traisci intende recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza. L’operatore di mercato Antonio Silvestri nei prossimi giorni conta di chiudere altre operazioni per consegnare al tecnico un organico ancora più forte e completo. I biancocelesti non intendono lasciare nulla al caso ed hanno come obiettivo quello di puntare ad un campionato di vertice. “Lavoreremo e ci impegneremo per onorare al meglio la maglia che indossiamo – ha spiegato il neo allenatore Farrocco – faremo parlare il campo. Siamo l’Isernia e quindi puntiamo al massimo, renderemo orgogliosi i nostri tifosi”. Per quanto riguarda le manifestazioni ci sarà la seconda edizione del Memorial Gigino Mazzocco, storico ex presidente dell’Isernia, sempre vicino al mondo dello sport ed in particolare ai colori biancocelesti, oltre che fondatore della Grafica Isernia. L’appuntamento, con ogni probabilità sarà per il 19 agosto, con inizio alle 20,30. A Cerro al Volturno in campo l’Isernia e l’Aesernia Fraterna. La sfida sarà preceduta da una partita tra vecchie Glorie Biancocelesti. Quattro giorni dopo è in calendario l’amichevole con la Volturnia, formazione guidata da mister Farrocco nel suo ultimo torneo di Eccellenza.

Restando nella massima serie regionale l’Olympia Agnonese è pronta a ripartire dopo aver reso ufficiali le nuove cariche societarie. Presidente è stato confermato Mario Russo, suo vice sarà Fernando Sica, che ricoprirà anche il ruolo di responsabile del settore giovanile, proseguendo il lavoro svolto negli anni con ottimi risultati. Nuova è la carica di direttore generale, figura che nell’organigramma granata mancava e sarà ricoperta dal geometra Giuseppe Verdile, pronto a mettersi a disposizione del club con passione ed entusiasmo. Segretario è stato nominato Nicola Capparozza. I dottori Gelsomino De Vita, Michele Barrassi e Rocco Paglione si occuperanno della parte medica con la collaborazione di Carmelo Cocucci. Michele Di Ciocco sarà addetto alla logistica e dirigente accompagnatore. Mauro Marinelli e Maurizio Sabelli, consiglieri del club, andranno ad individuare le figure che dovranno comporre lo staff tecnico. L’amministrazione comunale sarà rappresentata nel consiglio dal sindaco Daniele Saia e dall’assessore al bilancio Amalia Gennarelli. Enzo Delli Quadri, vero artefice della costituzione del nuovo direttivo, è stato nominato presidente onorario. Guardando al mercato la Virtus Gioiese ha inserito nell’organico a disposizione di mister Camorani Marco Scasserra, difensore proveniente dal Sesto Campano. In attacco, invece, il Venafro potrà contare sui gol di Ambrogio Sorriso. Hanno cominciato a sudare anche il Termoli 2016, il Bojano e il Ripalimosani. I giallorossi attendono di conoscere il futuro sportivo di Andrea Impicciatore, protagonista a suon di gol nelle ultime stagioni, attaccante al quale sono interessante diverse società. I gialloblù nei prossimi giorni dovrebbero inserire nello scacchiere di Bentivoglio altre pedine di spessore.

In Promozione ha puntellato il centrocampo con un innesto di spessore la Lokomotiv Riccia che avrà a disposizione la qualità di Diego Tucci, reduce dalla grande stagione a Ripalimosani. Il mediano innalzerà la qualità del centrocampo biancorosso in un torneo nel quale la squadra di Morrone vuole fare bella figura.

L’Aurora Ururi, che ha scelto di ripartire dalla prima categoria, inizierà la preparazione il 21 agosto sotto la guida di mister Nicolino Di Tullio, ex secondo di Precali alla Turris. Faranno parte della rosa Nicola Lapenna, Marsilio, D’Arienzo, il portiere Intrevado, l’ex Kalena Fazo, Di Rosa e Campofredano.