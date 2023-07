Periodo di lavoro intenso per il Campobasso. Ieri pomeriggio è comparso il pallone probabilmente per la felicità dei giocatori rossoblu ed è comparso anche il portiere 2005 Manuel Esposito prestato dal Benevento. La firma sul contratto ancora non avviene; non sarebbe disponibile ancora la copia dei contratti per i nati dal 2005 in giù, ma in questo momento si tratterebbe solo di una formalità. Mosconi avrebbe chiesto di lavorare con quattro estremi difensori. Grande serenità e concentrazione nel ritiro al Pietrangelo Testa di Vinchiaturo. Voglia di fare bene per i tanti neo calciatori rossoblu domani chiamati alla prima amichevole stagionale contro il Casalbordino, eccellenza abruzzese, a partire dalle 17:30. Qualche giorno fa Casalbordino opposto all’Avellino. Discreta figura per gli abruzzesi sconfitti 6-4 che hanno messo in mostra le qualità di Valerio Finizio fino autore di ben quattro gol. Fino a qualche mese fa attaccante del Campomarino. Gruppo nuovo quello rossoblu. Il ds De Filippis ci ha tenuto a precisa che la cerchia dei senior è completa con dodici pedine tutte di buona qualità sulla carta, mentre potrebbe mancare qualche giocatore under. La dirigenza si riserva di valutare il comparto dei giovani che potrebbe essere oggetto di qualche modifica.

Il Termoli ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Domenico Vitiello, attaccante centrale classe ’96 lo scorso al Tolentino. Dopo questo innesto anche la rosa giallorossa può dirsi completa. Lavori intensi anche per i ragazzi di Alessio Martino supportati anche da un gruppo di tifosi presenti in alcuni frangenti del ritiro che si sta tenendo allo stadio Cannarsa.

Il Vastogirardi ha inaugurato i lavori in altissima quota, a Staffoli Horses località spettacolare ad una manciata di kilometri dal comune. Terzo giorno di ritiro agli ordini di mister Bifini. La società ha annunciato un’amichevole immediata: domani pomeriggio al Di Tella contro la Juve Stabia, società di Lega Pro.

L’Fc Matese dovrebbe radunarsi lunedi prossimo in quel di Piedimonte Matese. In leggero ritardo sulla tabella di marcia i casertani attivi sul mercato. Il neo ds Marinucci Palermo comunica l’ingaggio del difensore Alex Gagliardini, classe ’96, ex L’Aquila e Torres.

Indiscrezioni di stampa parlano di un possibile rinvio del campionato di una settimana, dal 3 al dieci settembre. Il terremoto in serie B legato all’esclusione del Lecco da parte del Coni porterà alla pronuncia del Consiglio di Stato datata 29 agosto. Un eventuale slittamento della serie cadetta potrebbe portare di riflesso ad un rinvio anche dei campionati inferiore, dalla C alla serie D.