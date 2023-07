Primo giorno di scuola per il nuovo Campobasso di mister Andrea Mosconi coadiuvato da Roberto Barrea, da Antonio Mosconi, Antonio Alari nelle vesti di match analyst, Pasquale Visconti in quelle di preparatore dei portieri. L’appuntamento per il raduno è stato ieri pomeriggio ad un albergo poco distante dal comune. Grossa concentrazione per i diciannove giocatori rossoblu già contrattualizzati di cui ben quindici volti nuovi e quattro riconfermati, Ioio, Tordella, Ripa ed il molisano Andrea Lombari. Fra i tanti volti nuovi, spicca l’attaccante Vincenzo Corvino se non altro per la grossa dote che porta in Molise, quella dei diciassette gol segnati con la maglia del Fasano. Capocannoniere del girone H, un bel biglietto da visita. Testa bassa e lavorare per tutti, forse di piu’ per i giovani: fra questi, l’abruzzese Giacomo Di Donato, classe 2004, per ora l’unico portiere del Campobasso. Già in Molise anche il franco senegalese Abonckelet che ha avuto un’esperienza ad Agnone. Voglia di riscatto per Di Nardo dopo una brutta retrocessione a Vasto. Poco presenza del pallone alla prima seduta ufficiale della nuova stagione: testa atletici, corsa e streaching al primo appuntamento sotto un sole cocente. L’obiettivo di Mosconi, definito da tanti suoi giocatori un martello e dei suoi collaboratori, è quello di creare rapidamente un gruppo unito e coeso. Su questa premesse, si cercherà pure di far arrivare i risultati auspicati. La società ha dichiarato che la rosa è in via di completamento. Verrà tesserato il difensore americano classe 2004 Soulemana Abdellah proveniente dal Two Bridges, uno dei settori giovanili piu’ rinomati di New York. A dire il vero, il giocatore già aveva svolto varie sedute di allenamento con il Campobasso dell’anno scorso salvo poi rimandare a quest’anno il suo tesseramento.

È poliglotta anche il Termoli che nelle ultime ore ha tesserato quattro spagnoli e Monteiro, giocatore dalla nazionalità lussemburghese. Ufficializzato l’ingaggio anche di Sebas Bentos, classe ’99 con cittadinanza uruguaiana e spagnola. Viene dal Vastogirardi, attaccante centrale che esprime al meglio le sue doti al meglio in area di rigore. Prima seduta di lavoro anche per il Termoli agli ordini di mister Alessio Martino. All’appello mancano solo due elementi, una punta che con grande probabilità sarà Domenico Vitiello ex Tolentino ed un under. L’organico poi sarà completo. L’Asd Polisportiva Vastogirardi annuncia il ritiro estivo che si dividerà tra Vastogirardi e Campitello Matese dal 26 luglio al giorno 8 agosto. I gialloblù allenati da Mister Bifini si ritroveranno il 26 agosto presso Staffoli Horses per poi iniziare ufficialmente la stagione con una seduta di allenamento. La prima fase del ritiro si terrà a Vastogirardi dal 26 luglio al 1 agosto. Nel pomeriggio del 1 agosto la squadra di trasferirà a Campitello Matese fino alla data di fine ritiro. La società alto molisana ringrazia le strutture di Staffoli e Campitello per l’ospitalità. Gli allenamenti saranno tutti quanti a porte aperte.