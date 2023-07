Mentre l’ondata di caldo eccezionale non concede tregua con le temperature che negli ultimi giorni in regione hanno raggiunto e superato i 40 gradi, scoppia una emergenza conseguente al clima rovente, quella dei malori sul lavoro dovuti proprio al caldo.

“A lanciare l’allarme è la Cgil. Il caldo anomalo delle ultime settimane – afferma il segretario regionale Franco Spina – ha posto il tema della salute e sicurezza dei lavoratori spesso impegnati in ambienti di lavoro senza sistemi di climatizzazione o direttamente esposti al sole come avviene nei campi agricoli o nell’edilizia. Anche in Molise si sono verificati casi di malesseri sul lavoro – aggiunge -. Temperature ben oltre i 35 gradi, comportano rischi per la salute molto forte ed occorre quindi intervenire per sospendere le attività e trovare sistemi a tutela delle maestranze”.

Per far fronte a questi problemi nelle ultime ore si è svolto un confronto tra sindacati e Ministero del lavoro al termine del quale il ministero si è impegnato sul fronte della certezza sulla richiesta di cassa integrazione in presenza di alte temperature, predisponendo quotidianamente bollettini meteo per Inps e Aziende. La Cgil molisana ha sollecitato anche l’attenzione della Regione affinchè venga attivato un sistema di monitoraggio. Sullo stesso fronte anche la Scuola Edile del Molise ha rivolto un appello alle imprese locali affinchè prendano tutte le precauzioni necessarie per proteggere i lavoratori dal grande caldo innanzi tutto con l’attivazione della cassa integrazione.