Il Circolo La Nebbia Cus Molise ha ufficializzato il calendario delle amichevoli precampionato in vista della prima avventura nel torneo di serie A2 elité. Con la stagione che scatterà il 30 settembre, la squadra del capoluogo di regione avrà modo nelle settimane precedenti di testare la condizione e verificare l’amalgama del gruppo. Si comincerà il 9 settembre quando al Palaunimol arriverà il Manfredonia del confermato mister Ceppi, già protagonista al Palaunimol da avversario, sempre nel precampionato, alla guida dell’Active Network e relatore in occasione del Clinic Città di Campobasso nel 2020. Sarà la prima uscita dall’inizio della preparazione (che scatterà il 28 agosto), test interessante anche per gli appassionati e gli addetti ai lavori che avranno modo di vedere da vicino la rinnovata formazione rossoblù. Una settimana dopo, il 16 settembre, test di prestigio per capitan Di Stefano e compagni che saranno ospiti del Napoli Futsal guidato da Fulvio Colini. Un’amichevole resa possibile grazie agli ottimi rapporti esistenti tra i due club. Sfidare gli azzurri, protagonisti nella massima serie nazionale, pronti a lottare per lo scudetto, sarà motivo di vanto e di orgoglio per il team del presidente Dell’Omo. Quella partenopea è, come già avvenuto negli ultimi anni, una squadra di qualità assoluta composta da tanti campioni: da Bellobuono a Ercolessi, passando per il Cholo, Juan Adrian Salas. Da Diego Mancuso a Gennaro Galletto. Questi sono solo alcuni dei nomi che compongono la rosa partenopea, di diritto in prima fascia nella lotta al tricolore. Il 23 settembre, poi, a una settimana esatta dallo start del torneo, al Palaunimol arriverà la Tombesi Ortona del presidente Alessio Tombesi. Le due società, quella gialloverde e quella rossoblù sono legate da un grande rapporto. Nelle stagioni passate le due squadre si sono spesso affrontate in campionato dando vita a splendidi incontri sempre nel segno della correttezza e della sportività. Nelle file abruzzesi milita, tra gli altri anche Jonathan Debetio che nelle ultime stagioni è stato un pilastro dei molisani. Un precampionato di spessore, dunque, per il Cln Cus Molise che avrà modo di mettere benzina nelle gambe e presentarsi al meglio al via ufficiale del torneo.