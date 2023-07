Da oggi e per dieci giorni un tratto della Bifernina chiuso al traffico. E’ quanto ha disposto l’Anas per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione della strada sul viadotto “Molise”, all’altezza del lago di Guardialfiera. L’ordinanza prevede la chiusura in entrambi i sensi di marcia per un tratto di 4 chilometri e con il traffico deviato sulla bretella che fu realizzata qualche anno fa. Il provvedimento sarà in vigore fino a venerdì 28 luglio.

E solo poche ore dopo la chiusura della strada, sulla bretella utilizzata per deviare il traffico si è verificato un incidente stradale. E’ accaduto intorno alle 18 di questa sera quando per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Tre le persone rimaste ferite in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.