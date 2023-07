James Senese e i Napoli Centrale il primo agosto; Giovanni Block e i Masnada il 2 e l’ormai consolidato appuntamento alle 5 di mattina sul tratturello. L’anno scorso c’era Silvia Mezzanotte, che ha portato ad Oratino circa 800 persone. Quest’anno ci sarà la tromba di Arturo Caccavale che con Simone Sala al piano faranno da sottofondo al sole che nasce. “Ormai il concerto all’alba è diventato un segno distintivo di questa rassegna, non potevano non farlo anche quest’anno”, ha spiegato Simone Sala, direttore artistico del cartellone di Oratino Mac, che torna a deliziare l’estate musicale dei molisani. Tre appuntamenti, tutti gratuiti, presentati al san Giorgio a Campobasso, che anche quest’anno porteranno appassionati e curiosi tra i vicoli di uno dei borghi più belli d’Italia. “Per James Senese è un ritorno in Molise, come pure per il cantautore napoletano Giovanni Block, che è stato in passato direttore artistico del Festival Calise, proprio ad Oratino. Arturo Caccavale poi è un giovane talento di 30 anni che farà parlare di sé”, ha spiegato Sala. Oratino Mac è ormai un appuntamento consolidato che torna per la quinta estate e, nonostante sia uno sforzo economico rilevante per le casse comunali, che finanziano il progetto, l’amministrazione è ben contenta di proseguire in quella che ormai è diventata una tradizione, ha affermato la sindaca Loredana Latessa: “Il mio primo Oratino Mac da sindaco, ma me ne sono occupata come amministratore negli anni scorsi. Per il nostro paese è una vetrina di assoluto valore”.