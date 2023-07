A Selvapiana giornata di firme e di visite. La prima punta napoletana Antonio Di Nardo, classe ’98, l’anno scorso alla Vastese, ha firmato questa mattina con la società rossoblu. Entusiasta per la nuova avventura anche Vincenzo Ricamato che ha raggiunto la sede sportiva e ha calcato il manto erboso. Entrambi i giocatori sono rimasti impressionati dalla grandezza dello stadio. Per Di Nardo il primo ingresso. Ricamato, invece, marcò anche un gol con la maglia dell’Olimpia Agnonese nella stagione 2016/2017.

La società lavora su vari fronti non da ultimo quello che concerne la cura del terreno di gioco sotto la mano instancabile del giardiniere Goffredo Iorio. Non solo: gli addetti rossoblu stanno ammodernando alcune zone dello stadio che necessitano di lavori come, per esempio, la sala stampa.

Capitolo mercato: la società si riserva a stretto giro di annunciare quattro o cinque nomi di fuori quota che verranno girati in prestito. Il ds si dice soddisfatto del reparto offensivo che potrebbe essere completo con Ripa, Lombari, Corvino, Di Nardo e Abreu. La società annuncerà entro fine mese alcune indicazioni per l’inizio della prossima campagna abbonamenti. Verrà svelata anche la nuova maglia stagione 23/24 che già stimola la fantasia di molti tifosi rossoblu.

Anche le altre società molisane di serie D, Vastogirardi e Termoli, hanno perfezionato l’iscrizione al prossimo campionato. Gli adriatici hanno accolto a braccia aperte il neo arrivato Vittorio Esposito che spesso rappresenta un valore aggiunto per le società in cui milita. Sfumato l’ingaggio del difensore termolese Altobelli che ieri si è legato al Casalbordino, eccellenza abruzzese insieme a Colabella, Budano e Sciarretta.

L’FC Matese ha comunicato la separazione dal ds Pietro Pacilio annunciato solo qualche giorno fa. Un fulmine a ciel sereno per la società casertana. Pare che dietro tale decisione ci siano motivi di carattere personale. Inoltre, la dirigenza si è messa subito al lavoro per rintracciare un nuovo direttore sportivo. In questo contesto il tecnico confermato Corrado Urbano pare sarà incaricato anche di avere una voce in capitolo nella costruzione della rosa come aveva reclamato lo stesso Urbano a fine stagione. Pare che la costruzione della rosa dell’Fc Matese sia ad un discreto punto e che fra i riconfermati quasi certi ci sarà l’attaccante Daniele Napoletano.

Notizie dal girone: L’Aquila conferma in attacco Jonathan Alessandro l’ex attaccante anche del Campobasso, colui che ha realizzato il gol decisivo per il ritorno degli aquilani in quarta serie. Il Roma City dopo aver superato lo shock della retrocessione riparte con più forza ed entusiasmo. La proprietà italo-americana, più ambiziosa che mai, comunica infatti per vie ufficiali che affronterà nuovamente il campionato di serie D grazie al titolo della Vis Artena, società amica con cui è nata anche la collaborazione che ha portato alla gestione congiunta delle giovanili del Roma City sul territorio di Artena