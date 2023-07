Tragedia nei campi questa mattina a Baranello. Poco dopo le 7 un trattore si è ribaltato e due persone sono morte. Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri. L’incidente si è verificato in contrada Fonte Garile. Le vittime sono moglie e marito, di 81 e 83 anni, che erano a bordo del mezzo agricolo e che sono rimaste schiacciate dopo il ribaltamento. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto. L’incidente si è verificato in una zona particolarmente impervia e questo ha reso difficoltose le operazioni di soccorso. Il trattore aveva un rimorchio carico di legna.

A dare l’allarme è stato il genero dei due coniugi detenuti che si trovava a poca distanza dal luogo dell’incidente. Il trattore si è ribaltato su un terreno non distante dall’abitazione delle vittime che si chiamavano Antonio e Antonia Gualtieri. Si tratta di una famiglia di agricoltori. Moglie e marito avevano due figlie ed erano nonni. “Siamo sconvolti per questa tragedia – ha detto il sindaco di Baranello, Riccardo Di Chiro -, A nome mio e di tutta la comunità esprimo cordoglio per la scomparsa di due persone benvolute da tutti. In questo momento ci stringiamo attorno ai loro familiari”. Il primo cittadino potrebbe proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali.