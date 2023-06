Il piccolo Molise per qualche giorno, così come era già accaduto cinque anni fa, alla ribalta della politica nazionale. I riflettori si sono accesi sul test elettorale di domani e lunedì con il voto delle Regionali, unica sfida elettorale di questa estate e per questo attenzionata da tutti i big. Sull’esito della tornata elettorale molisana pesa molto l’incognita astensione. Cinque anni fa si votò ad aprile, stavolta le urne sono aperte in un weekend estivo, sarà dunque difficile – si ragiona in ambienti politici locali – raggiungere il 52% di affluenza che si registrò nel 2018 quando vinse il centrodestra guidato da Donato Toma, oggi non ricandidato. La sfida per la presidenza della Regione è tra tre candidati con le coalizioni che si presentano compatte all’elettorato. Il centrosinistra, con Pd e 5 Stelle insieme, è in campo con Roberto Gravina, sindaco M5S di Campobasso (sostenuto da sei liste), mentre il centrodestra candida il sindaco di Termoli Francesco Roberti (Forza Italia) sostenuto da sette liste. C’è poi il terzo candidato indipendente, Emilio Izzo, sostenuto da una lista che si chiama ‘Io non voto i soliti noti’. Cinque anni fa Toma (sostenuto da 9 liste) vinse con 73mila voti, il candidato dei 5 Stelle (che correvano all’epoca da soli), Andrea Greco, si piazzò secondo con 63mila preferenze e il centrosinistra con Carlo Veneziale ottenne poco meno di 29mila voti. Ma vediamo i numeri di queste Regionali: gli aventi diritto al voto sono 327.805 (233.611 in provincia di Campobasso e 94.194 in quella di Isernia). Ma tra questi è pesante l’incidenza dei residenti all’estero che sono tantissimi: 85.311. Curiosità: gli elettori in Molise sono più donne (166.092) che uomini (161.713).

Le sezioni nei 136 Comuni sono 393, una in meno rispetto a 5 anni fa. Urne aperte domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15: subito dopo sarà dato il via allo scrutinio.