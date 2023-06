L’orologio politico corre inesorabilmente verso l’appuntamento elettorale del 25 e 26 giugno e sul quadrante del tempo batte per tutti l’ora degli ultimi appuntamenti. Mancano pochi giorni alla mezzanotte di venerdì 23 giugno quando tutto sarà ufficialmente compiuto e quindi partiti, coalizioni e movimenti sono impegnati nello scatto finale per superare l’avversario. Ausilio dell’ultim’ora sono quindi i leader nazionali che si sono già messi in marcia da Roma per calare in Molise a sostegno delle rispettive formazioni politiche.

Apre oggi l’ex Ministro della Salute, Roberto Speranza che sarà alle 17,30 alla Galleria d’arte Petrecca a Isernia a sostegno del candidato Roberto Gravina e del Centrosinistra. Insieme a lui anche l’ex segretario di art. 1 (partito confluito nel PD), Francesco Totaro.

Alle 20,30 invece a Campobasso sarà di scena la Lega. Insieme al segretario nazionale, vice premier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, arriveranno in Molise altri tre ministri legist: quello dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, quello dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e quella per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Martedì sarà invece in Molise l’ex magistrato Antonio Ingroia a sostegno di Emilio Izzo e della lista Io non voto i soliti noti. Appuntamento a Campobasso alle 16,30 allo Spazio Sfuso e successivamente alle 18,30 a Isernia in piazza stazione.

Quattro invece gli appuntamenti per l’ex Ministro e segretario nazionale del PD, Pierluigi Bersani: Termoli alle 17, San Martino in Pensilis alle 18, Campobasso alle 20 per poi concludere ad Agnone alle 22.

Mercoledì alle ore 19 a Isernia al Bar Centrale per il PD ci sarà invece il Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

Questa la cronologia dei prossimi appuntamenti sulla quale si innesteranno gli arrivi in Molise, entrambi a sostegno di Gravina e del centrosinistra, di Giuseppe conte ed Elly Schlein. Il capo politico del M5S sarà in regione per ben tre giorni: le ipotesi sono due: da martedì a giovedì, oppure da mercoledì a venerdì. Per la segretaria invece del PD, le date dovrebbero essere quelle di giovedì e venerdì.

Doccia fredda invece per il centrodestra. In forse l’arrivo del capo del Governo, Giorgia Meloni. Saranno quindi probabilmente altri nomi nazionali a chiudere la campagna elettorale di Francesco Roberti.