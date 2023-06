Festa grande in casa della società sportiva M2 che oggi pomeriggio accoglierà Alessio D’Agostino, il suo atleta, fresco vincitore di una medaglia internazionale nei 100 metri dorso (58”58) nella Coppa Comen. Alessio D’Agostino ha fatto parte della nazionale giovanile selezionata da Marco Menchinelli responsabile tecnico delle squadre nazionali giovanili di nuoto, e che ieri nella manifestazione internazionale a Larissa (Grecia) con 35 medaglie ha vinto la classifica a punti per nazione davanti alla Francia. Al termine della manifestazione nel medagliere azzurro si contano 14 ori, 12 argenti e 9 medaglie di bronzo.

“ Alessio D’Agostino – commenta Ameia Mascioli president della M2 – ha scritto la storia del nuoto in Molise. Quella conquistata nel 100 dorso è la prima medaglia internazionale, per la nostra società e per il nuoto in Molise. Alessio ha dimostrato una tenacia inarrestabile e un impegno senza limiti per raggiungere questo risultato straordinario. Il suo talento e la sua dedizione hanno brillato sulla scena internazionale. Un elogio particolare va sicuramente all’allenatore Raffaele Rampino che ha lavorato instancabilmente per valorizzare il talento di Alessio e guidarlo verso il successo. Ma prezioso è stato anche il supporto del tecnico Pierluca Manocchio e di tutto lo staff M2 che ha svolto un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo traguardo, epico per la mia società. E un ringraziamanto grandisssimo va alla familgia di Alessio a Sandro a Gigliola e a Chiara che con la loro grande disponibilità e i loro altrettanti grandi sacrifici hanno consentito ad Alessio di vestire la maglia azzurra e di conquistare anche questa medaglia internazionale”.

Fonte: Ufficio stampa