Una storia di crescita durata 7 anni. Riserva di Campionato Italiano, finalmente! Difficile non strappare un sorriso se si parla di un titolo così importante. L’hanno creata da zero questa manifestazione. Con il passare degli anni l’hanno plasmata e impostata con un unico obiettivo: crescere. Con determinazione (ed al contempo la giusta calma) anno dopo anno l’hanno affacciata al

palcoscenico che conta; nel 2023 riserva di Campionato Italiano, Tappa di Trofeo Centro Sud Italia e di Coppa AciSport III Zona. “Siamo nel pieno dell’organizzazione. I ragazzi entrano ed escono a qualsiasi ora dai nostri magazzini per colorare birilli, scambiare bombolette, contare balloni di paglia e ricaricare estintori! E’ in questi momenti che se mi fermo e li guardò mi rendo conto che senza un TEAM radicato sul territorio sarebbe stato davvero difficile continuare. Siamo alle prese con l’organizzazione della Conferenza Stampa di Presentazione che faremo in sede istituzionale al Coni Molise: domani comunicheremo la data”. Queste le parole di Annalisa Vitale, presidente della Tecno Motor Racing Team. Per le iscrizioni, come di consueto sarà possibile recarsi presso la Delegazione Aci Euro4 di Parco dei Pini a Campobasso.

Fonte: Ufficio stampa