Giugno di lavoro per il Gruppo Regionale del Molise dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, rientrato soltanto sabato scorso dalla tre giorni della Coach Experience 2023 di Rimini, questo pomeriggio si riunisce con i suoi docenti per la consegna dei Diplomi e dei Kit tecnici ai partecipanti al Corso Uefa Licenza C terminato a fine maggio. “Quello di oggi è uno dei momenti più importanti per l’AIAC Molise perché è terminato il Corso UEFA Licenza C e consegnamo i Diplomi di abilitazione a 40 nuovi Allenatori che lo hanno conseguito, seguendo tutto il Corso e superando l’esame finale e, quindi, potranno allenare nei Settori Giovanili. Siamo appena rientrati da Rimini dove abbiamo partecipato ai tre giorni di formazione e di lavoro del The Coach Experience dell’Aiac, ci siamo confrontati con tutti gli Allenatori italiani, Professionisti e Dilettanti. Molti sono i cambiamenti in corso, sia dal punto di vista Tecnico e Metodologico che dal punto di vista normativo, il più importante dei quali sarà introdotto dal 1 luglio 2023 con la Riforma del Lavoro Sportivo. In Molise continua la nostra attività di formazione e di supporto agli Allenatori e alle Allenatrici, a tutela dei loro diritti e vigilando sui loro doveri, a breve avremo anche un Corso Regionale per gli Allenatori di Futsal. Svolgiamo la nostra attività come importante componente della FIGC, in armonia e collaborazione con il CR FIGC LND Molise e con il Presidente Piero Di Cristinzi, tentando di dare un supporto necessario in una piccola Regione che anche nel calcio e nel calcio a 5 vive momenti di difficoltà economiche e sociali che si riflettono sempre di più sulle società che a mio parere (soprattutto in Molise) avrebbero necessità di un importante sostegno da parte dello Stato”. Stefano Maggiani, Presidente Regionale AIAC Molise.

Fonte. ufficio stampa