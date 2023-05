E’ stata una giornata di festa per i bambini dell’Istituto Omnicomprensivo di Riccia- Sant’Elia. Una giornata dedicata allo sport, al divertimento ed alla socializzazione. Presso l’impianto sportivo di Riccia (Cb) circa 250 bambini sono stati i protagonisti assoluti della festa finale di “Giococalciando- 1,2..calcia”, tenutasi presso l’impianto sportivo di Riccia (CB). Il progetto nazionale, ideato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc, che si sviluppa nell’ambito del macro progetto “Valori In Rete”, ha come obiettivo principale quello della promozione della pratica sportiva, all’interno degli istituti scolastici, ed è finalizzato alla partecipazione di tutti gli studenti, abili e diversamente abili, ad attività che portino i ragazzi a praticare lo sport serenamente e divertendosi sin dai primi anni di età. Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, guidato dal Coordinatore Federale, dott. Gianfranco Piano, ha risposto all’obiettivo nazionale anche quest’anno con numeri importanti che confermano l’ottimo lavoro svolto sul territorio grazie all’impegno della Delegata all’Attività Scolastica del SGS Molise Teresita Felaco, responsabile del progetto in Molise ed ai collaboratori regionali Sgs.

Fonte: Ufficio stampa