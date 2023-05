Share on Twitter

Ieri, a causa di guasti meccanici che hanno reso indisponibili cinque autobus, il trasporto pubblico urbano a Isernia è stato assicurato solo con la linea “1 Rossa”.

La società che effettua il servizio si è immediatamente adoperata per risolvere il problema, tant’è che stamattina, dopo la riparazione di uno degli automezzi guasti, sono state ripristinate le corse per diverse borgate della città. Nel contempo, la stessa società si sta attivando per superare anche gli altri disservizi causati dalla indisponibilità degli autobus.