In Molise, nel primo trimestre 2023, si è registrata una flessione del 14% nell’apertura di nuove partite Iva rispetto allo stesso periodo del precedente anno. È quanto emerge dall’aggiornamento dei dati dell’Osservatorio sulle partite Iva pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze (Mef). Il confronto con lo stesso periodo del precedente dell’anno evidenzia flessioni in quasi tutte le regioni. Le principali, in Basilicata (-24,7%), Sardegna (-15,8%) e, insieme al Molise, il Lazio (-14%). Tra le regioni in cui si registrano variazioni positive, la Valle d’Aosta (+15,2%). Riguardo alla ripartizione territoriale, il 48,9% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 21,1% al Centro e il 29,8% al Sud e Isole. (ANSA). YM9-HNZ 2023-05-11 12:29 S43