Il Ministro per le Disabilità Locatelli in visita a Trivento: una giornata straordinaria, orgogliosi di questa comunità. Nel primo pomeriggio di oggi, 10 maggio 2023, il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, è stata ricevuta dal sindaco Pasquale Corallo, presso la nuova sede comunale, prima di incontrare le realtà del terzo settore locale. “Siamo onorati della sua presenza qui oggi – ha salutato il sindaco Corallo – e vogliamo farle conoscere le nostre eccellenze, in campo sociale, nonostante le mille difficoltà che possono interessare una realtà delle aree interne, come la nostra, iniziando dalla precarietà delle infrastrutture nei collegamenti. La nostra comunità è oramai un polo qualificato di servizi volti all’inclusione sociale – ha aggiunto Corallo – con importanti risvolti anche occupazionali, in linea con quanto la nostra Amministarzione comunale si è prefissata”. Il primo cittadino ha introdotto le visite al centro diurno per disabili “Cielo e Terra” e al Centro riabilitativo per il disturbo dello spettro autistico, di prossima apertura, “per me, è questa una giornata straordinaria – ha risposto il Ministro Locatelli – sono felicissima di essere venuta a conoscervi e sono orgogliosa di trovare una comunità così ricca di risorse nel Terzo settore, una realtà così attenta al Sociale”. Il Ministro Locatelli ha poi ringraziato l’avvocato Michele Marone, consulente giuridico del Ministro della Lega Matteo Salvini, per averle dato questa possibilità e opportunità di fare tappa a Trivento. Nella mattinata, l’onorevole Alessandra Locatelli è stata nel Capoluogo per l’inaugurazione del centro per l’autismo “Io sono speciale”. Dopo aver salutato la struttura comunale di Trivento, il Ministro ha fatto visita ai 20 ospiti del centro diurno “Cielo e Terra”, presso il Poliambulatorio Asrem, di via Acquasantianni. A fare gli onori di casa, il presidente Maria Mastroiacovo, da poco insignita dal Presidente Sergio Mattarella dell’Ordine al Merito della Repubblica per l’impegno a favore dell’inclusione sociale dei disabili, “ci ha fatto un grande regalo – ha detto la Mastroiacovo – per chi lavora da anni, incontrando non pochi ostacoli, la sua visita ci rinvigorisce e ci stimola ad andare avanti sempre più decisi”. Mastroiacovo ha chiesto ancora una volta l’aiuto delle Istituzioni, nel prendere in carico la complessità degli interventi nel Sociale. Dal canto suo, l’onorevole Locatelli ha apprezzato quanto realizzato, “un punto di riferimento per gli ospiti e per le loro famiglie, che garantisce una vita dignitosa a tutti”. Durante la sosta nel laboratorio di ceramica, il Ministro ha lavorato assieme agli ospiti del centro nel realizzare gli oggetti “in grado di tirare fuori tutte le abilità dei ragazzi”. La giornata particolarmente intensa, di contenuti e di emozioni, si è conclusa con la visita al Centro riabilitativo per il disturbo dello spettro autistico a Colle san Giovanni, di prossima apertura, con 30 posti residenziali, 20 posti di accesso al centro e gli annessi servizi ambulatoriali. Una realtà che assorbe una forza lavoro di 70 dipendenti con diversi profili professionali.