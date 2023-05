Il Ministro per le Disabilità Locatelli a Trivento: dopo la visita al Comune sarà al Centro diurno “Cielo e terra”. A farlo sapere è il sindaco del Comune trignino, Pasquale Corallo, mercoledì 10 maggio, alle ore 15.30, il Ministro Alessandra Locatelli, in quota Lega, incontrerà il Sindaco presso la nuova sede comunale, in piazza Municipio; alle ore 15.45 sarà al Centro diurno per disabili “Cielo e Terra”, presso il Polifunzionale Asrem, in via Acquasantianni.