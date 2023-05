Sabato scorso si è svolta nello splendido scenario del palazzetto di Vinchiaturo la seconda prova del Campionato Silver Individuale e di Serie D organizzati dalla a.s.d. Sporting Bovianum. Il pomeriggio di gare ha visto numerose ginnaste scendere in pedana davanti ad un folto pubblico. Un momento di verifica del lavoro svolto in queste settimane per le ginnaste della a.s.d. Stargym Ritmica guidate, in gara, dal tecnico Ilenia Pasquale. Tutte le atlete della Stargym hanno dato vita a gare fatte di cuore, testa e gambe ottenendo risultati di grande prestigio anche grazie al grande entusiasmo con il quale hanno lavorato per arrivare a questo appuntamento. Vediamo nel dettaglio i risultati raggiunti. Ad aprire la competizione è stata, nella divisione LA1 Bianca D’Alessandro (Allieva 4) ,con esercizi a corpo libero e palla, che ha portato a casa la medaglia d’argento. Grande affermazione per Elisa Evangelista prima classificata (categoria Junior 1) che si è esibita a corpo libero e con la palla. Nella divisione LA2 tra le Junior 1 Sofia D’Abramo sale sul gradino più alto del podio (con esercizi a cerchio e clavette) mentre tra le Senior 2 lo stesso piazzamento lo ottiene Vanessa Damiano che ha portato in pedana anche lei esercizi con cerchio e clavette. Nella Divisione LB1 primeggiano Miriana Lombardi per le Junior 1 e Giorgia Tullo nella categoria Junior 2 (entrambe si sono esibite con fune e cerchio). Tra le Senior 2 Ludovica Manes non ha rivali esibendosi a fune e cerchio. Nella divisione LB2 Ilenia Mitra (categoria Junior 1) conquista il primo gradino del podio esibendosi con palla e nastro. Nella divisione LC si aggiudicano il titolo regionale Ilaria Conca tra le Junior 1 (con esercizi a fune e cerchio) e Vanessa Primiani tra le Senior 2 (con esercizi a cerchio e nastro). A rendere super il pomeriggio di Vinchiaturo, il primo posto nella classifica del campionato di Serie D LC Open con la squadra composta da Ilaria Conca, Ilenia Mitra, Miriana Lombardi, Giorgia Tullo e Serena Ponticelli che a causa di un infortunio non ha potuto prendere parte alla competizione ma che ha supportato le compagne da bordo pedana. “Siamo enormemente soddisfatte – rimarcano le tecniche Ilenia Pasquale e Nunzia Ferrigno – abbiamo preparato al meglio le nostre ragazze per affrontare con grinta e determinazione queste competizioni. Purtroppo l’infortunio della nostra ginnasta, Serena Ponticelli, a pochi giorni dall’appuntamento agonistico ci ha costrette a fare tante modifiche e lavoro in più sugli esercizi ma nonostante ciò le ragazze non si sono perse d’animo ed hanno lavorato sodo per affrontare al meglio la gara. Il lavoro è stato ripagato con un meritato primo posto. Complimenti a tutte le nostre ginnaste per i risultati ottenuti. Un grazie al nostro staff e a tutti i nostri sostenitori”.

Fonte: Ufficio stampa