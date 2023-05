E’ un Roberto Gravina emozionato quello che si presenta davanti alla stampa per quella che è la sua prima uscita da candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Molise. L’occasione è quella di un ringraziamento alla Giunta comunale che lo ha affiamcato durante questi quattro anni trascorsi alla guida del Comune di Campobasso. Accanto a lui, tutti gli assessori. Archiviata la mozione degli affetti, Roberto Gravina è entrato poi nei temi caldi della prossima stagione che lo attende a partire dalle ragioni che lo hanno portato a scendere in campo dopo che il suono nome, per settimane, era rimasto in panchina.

Per uno dei tanti paradossi che contraddistinguono la politica, a fare per primo il nome di Gravina non è stato il M5S ma il Partito democratico.

Nella rosa delle possibili alleanze, Gravina chiarisce che non c’è spazio per il cosiddetto terzo polo rappresentato da Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi.

Interlocuzioni invece in corso sia con Costruire democrazia di Massimo Romano che col movimento civico Molise Domani. Entrambe le formazioni dovrebbero collegarsi col primo cittadino di Campobasso.

Nel corso della sua conferenza stampa Gravina ha anche chiarito che l’amministrazione comunale andrà avanti sino alla scadenza naturale, prevista per la primavera 2024. Nel caso di vittoria alle regionali, sarà il vice sindaco Paola Felice a guidare il comune capoluogo.