Ex sede del municipio di Trivento, approvata la proposta progettuale per aumentare attrattività e servizi nel centro storico. I fondi sono ministeriali, più precisamente si tratta del Fondo comuni marginali, volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e con rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche. Il Comune di Trivento, al quale è andato un finanziamento complessivo di circa 200mila euro per il triennio 2021/2023, ha pubblicato l’avviso per la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile di piazza Cattedrale, per la durata di cinque anni, e del contributo economico di circa 70 mila euro, prima annualità, al fine di avviare un’attività commerciale, artigianale o professionale. Ricordiamo che l’immobile in questione era l’ex sede comunale, da qualche mese accorpata alla sede unica del municipio, la ex scuola “Emanuele Ciafardini”. L’avviso pubblicato ha individuato un gestore e ora l’Ufficio tecnico ha approvato la relativa proposta progettuale.