Il Maltempo peggiora la frana in contrada Penna di Trivento. Corallo chiede un intervento urgente per la strada Provinciale. Con una ennesima nota al presidente della Provincia di Campobasso e al responsabile infrastrutture e viabilità dell’Ente di via Roma, il sindaco di Trivento Pasquale Corallo torna a chiede un intervento e un sopralluogo urgente, a seguito del peggioramento delle condizioni di viabilità della Provinciale. “A seguito delle recenti copiose precipitazioni – scrive Corallo – sono pervenute diverse segnalazioni per il tratto di provinciale che interessa la Contrada Penna, già oggetto nel passato di fenomeni franosi. L’arteria in questione costituisce l’unico collegamento stradale tra Contrada Penna ed il centro abitato di Trivento e continua nel territorio della Regione Abruzzo sempre come strada provinciale di competenza della Provincia di Chieti. Attualmente versa in condizioni che impediscono di fatto una transitabilità adeguata e soprattutto in sicurezza per i cittadini di contrada Penna. A riguardo si richiamano le precedenti note di segnalazione a Voi pervenute e da ultima quella con Prot. N. 18173 del 11/12/2020. Considerato che ci è noto che è in essere la progettazione della messa in sicurezza di tale arteria presso i Vs. uffici di Campobasso, con la presente si sollecita le SS.VV. a realizzare al più presto un intervento risolutivo che assicuri il ripristino dell’arteria provinciale suddetta e al contempo si richiede un sopralluogo congiunto urgente – chiude Corallo – per considerare un intervento momentaneo che migliori la viabilità e la vivibilità dei cittadini di Contrada Penna”.