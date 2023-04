Roberto Gravina verso la candidatura alla Presidenza della Regione. E’ questa l’indiscrezione che circola sul versante della coalizione di centrosinistra. Con il sostanziale via libera delle segreterie romane, quello del sindaco di Campobasso sembra essere il nome sul quale si registra la sintesi più praticabile in vista delle prossime regionali di giugno. La spunta quindi il M5S nei confronti del PD per quanto riguarda la corsa alla leadership della coalizione. Sul versante del centrodestra, invece, fumata nera. E’ questa la sintesi del vertice romano di ieri al termine del quale il solo dato rilevante da segnalare è la sostanziale avocazione da parte delle segreterie romane delle trattative in corso all’interno della coalizione. A coordinare il tavolo che a questo punto da regionale si trasforma in azionale, sarà Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. Insieme a lui anche il senatore Claudio Lotito per Forza Italia e Lorenzo Cesa dell’Udc ai quali si affiancheranno anche esponenti locali della coalizione. Sul nome del prossimo candidato alla presidenza della Regione è chiaro a tutti che l’ultima parola spetterà a Roma. Da segnalare il ritorno dell’eurodeputato Aldo Patriciello al tavolo di confronto. Sarà anche lui parte attiva e fondamentale nel percorso che porterà a scegliere il nome da proporre all’elettorato. La rosa in campo vede confermate le ipotesi Toma Roberti per Forza Italia, Pallante Iorio e anche Di Sandro per Fratelli d’Italia, Micone e Niro per l’area centrista. Sempre nel centrodestra, ma tra gli esterni ai partiti, resta in campo il nome del rettore dell’Unimol, Luca Brunese.

Il crono-programma del centrodestra prevede adesso un ulteriore incontro fissato per il 27 aprile e come data ultima per la scelta del presidente, quella del 2 maggio prossimo.