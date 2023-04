Riprendono le trattative in vista delle prossime elezioni regionali. Oggi a Roma tornano a sedersi i segretari regionali dei partiti centrodestra per trarre una sintesi ormai necessaria su nomi, candidature e programmi. Si partirà proprio da questi ultimi, secondo le indicazioni espresse in maniera chiara dal coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Claudio Lotito, che ha fatto un invito a tutti sulla necessità di un passo indietro rispetto alle posizioni individuali e rivendicazioni personali.

Detto questo, in attesa di approfondire quali saranno i criteri di valutazione che porteranno a scegliere il prossimo candidato alla presidenza della Regione, vi sono alcuni dati oggettivi maturati nel corso del tempo. Intanto la posizione espressa da Berlusconi che vorrebbe riconfermare sul Molise la bandiera di Forza Italia. Sul versante degli azzurri i nomi sul tavolo sono quelli dell’uscente Donato Toma e del sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Per Fratelli d’Italia i nomi restano quelli dell’assessore Quintino Pallante e dell’ex governatore Michele Iorio. Dall’area centrista, invece, i nomi che circolano sono quelli del Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, e quello dell’ex assessore Vincenzo Niro.

Insieme alle indicazioni provenienti dalla politica, viene accreditato da settimane il nome del rettore Luca Brunese sul quale c’è il pressing dei partiti ai piani alti nazionali. Va detto, tuttavia, che si tratta esclusivamente di voci e indiscrezioni e che dagli ambienti universitari in tal senso non è arrivata alcuna conferma. Inoltre, va evidenziato come il Rettore Brunese si trovi a metà del proprio mandato e con una serie di progetti ambiziosi in fase di completamento con importantissime ricadute sul territorio. E’ chiaro che, trattandosi di un nome di prestigio e di alto profilo, Brunese venga considerato dai partiti una delle opportunità a cui guardare.