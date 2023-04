Si chiama “Il Molise che vogliamo” ed è il nome della neonata formazione centrista che si appresta a correre per le prossime regionali del 25 e 26 giugno. A coordinare il movimento è Claudio Pian, ex amministratore di Sviluppo Italia Molise, che farà da punto di riferimento organizzativo ma non sarà candidato. Ci proponiamo di raccogliere le istanze dei molisani e di guardare alle questioni in campo in modo globale e non per settori singoli, dice Pian

Tra i temi da affrontare, c’è quello principale della Sanità. Un settore dove è fondamentale la collaborazione pubblico-privato.

“Il Molise che vogliamo” si colloca nell’area moderata e al momento non fa scelte di campo. Aspettiamo di capire chi è interessato a dialogare con noi, dice il coordinatore che è critico verso l’amministrazione uscente. Non è possibile risolvere i problemi all’ultimo momento, conclude Pian.