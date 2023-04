Si è conclusa da qualche giorno l’avventura ai campionati italiani giovanili si Riccione, ma l’onda lunga dei brillanti risultati ottenuti riecheggia forte specie negli occhi dei 15 atleti giallo-blu che hanno reso questa spedizione la più numerosa di sempre ed alla quale ha fatto seguito anche una eccellente qualità prestativa da parte di tutti gli atleti.

La punta di diamante più attesa, tra l’altro anche la più impegnata con ben 6 gare individuali ed una staffetta, è stata senza ombra di dubbio la 2008 Giovanna Muccitto capace di regalarsi due splendide medaglie d’argento nei 50 in 27”87 e 100 farfalla in 1’01”28 con relativi tempi limite per il Campionato Italiano Assoluto 2023 ed un record regionale assoluto sui 50 farfalla; di grande spessore anche le sue altre prestazioni ed i conseguenti piazzamenti nella classifica finale: 50 Dorso 29”30 (10°), 100 Dorso 1’02”87 (12°), 50 SL 26”62 (16°), 100 SL 57”91 (12°). Il settore femminile però ha dimostrato di essere in ottima salute così come evidenziano i risultati di ciascuna delle ragazze che hanno ribadito il merito di essersi qualificate per questa rassegna: Sara Colalillo 100 Dorso 1’03”80 (21°), 200 Dorso 2’20”56 (25°), 50 Dorso 29”83 (19°); Miriam Di Ridolfo 100 SL 59”77 (27°); Gemma Guiderdone 200 Farfalla 2’32”06 (16°); Alice Lomastro 100 SL 59”99 (32°); Sara Sabella 50 Rana 35”00 (30°); Ester Spedalieri 100 Rana 1’14”49 (25°), 200 Rana 2’38”08 (16°); Maria Ludovica Tremonte 100 Rana 1’18”77 (28°), 200 Rana 2’51”77 (28°); Sesto posto per la 4×100 Mista JUNIORES in 4’18”85 (Colalillo-Spedalieri-Muccitto-Lomastro).

In ambito maschile superba anche la performance di Marco Gallesi sui 50 Farfalla che nuota in 24”08 (7°) e ribadisce il tempo limite per Campionato Italiano Assoluto 2023, nuota poi vicino ai sui “personali” sia i 50 SL 23”02 (12°) sia i 100 Farfalla 55”06 (27°). In Top10 nazionale di categoria ci arriva anche Christian Giamberardino con un eccellente ottavo posto sui 200 Rana a suon di primato personale in 2’29”38, bene anche nei 100 Rana con 1’10”16 (18°). Le prestazioni di rilievo del resto del settore maschile marchiano in maniera significativa il valore elevato ormai raggiunto dalla Hidro Sport: Daniel Agostini 100 Dorso 57”42 (17°), 200 Dorso 2’05”38 (13°); Alessandro Catelli 100 Rana 1’04”50 (18°), 50 Rana 29”87 (19°); Michele Pio Gasbarrino 100 Farfalla 58”85 (24°), 200 Farfalla 2’12”57 (23°); Antonio Pio Iacovelli 50 Farfalla 25”27 (23°), 100 Farfalla 56”06 (21°), 200 Farfalla 2’04”60 (12°); Ermanno Tedeschi 100 SL 52”11 (32°), 200 SL 1’52”50 (21°).

Adesso fari subito puntati sui Campionati Italiani Assoluti UnipolSai di scena sempre a Riccione, stavolta in vasca lunga, dal 13 al 17 Aprile, crocevia per la definizione della nazionale di nuoto che rappresenterà l’italia ai prossimi mondiali di Fukuoka. Saranno quasi 800 gli atleti presenti sui blocchi di partenza in rappresentanza di 184 società e la Hidro Sport onorerà questo impegno con Giovanna Muccitto e Marco Gallesi sulla scia dell’entusiasmo scaturito dai risultati dei Criteria nazionali Appena conclusi.

Fonte: Ufficio stampa