In Molise la popolazione residente, al primo gennaio 2023, è pari a 289.840 unità, cioè 2.310 in meno rispetto al 2022, quando i cittadini erano 292.150. La flessione è comunque minore di quella registrata tra il 2020 e il 2021, quando il calo era stato di 6.222 unità. Il tasso di variazione dei residenti è pari a -7,9 per mille abitanti (-3 in Italia). E’ quanto emerge dagli indicatori demografici Istat aggiornati al 2022. In lieve aumento il dato relativo ai cittadini stranieri, che sono 11.900 e crescono di circa 450 unità. L’età media dei cittadini molisani è di 48 anni (46,4 in Italia). Il saldo migratorio interno – dati ancora provvisori – è pari al -4,7% (invariato in Italia), mentre il tasso migratorio estero è pari al +7% (+3,9% in Italia). Il 62,7% della popolazione ha età compresa tra 15 e 64 anni, il 26,5% ha più di 65 anni e il 10,8% ha età compresa tra 0 e 14 anni. A livello territoriale, nella provincia di Campobasso i residenti scendono dai 211.586 del primo gennaio 2022 ai 210.063 di quest’anno, con un tasso di variazione pari a -7,2 per mille abitanti. Nell’Isernino si passa da 80.564 a 79.777 residenti (tasso di variazione -9,8 per mille abitanti).