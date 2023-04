Natale col sole e Pasqua col carbone. Anzi, Pasquetta. Rispettato in pieno l’adagio popolare in occasione della giornata dedicata alla classica gita fuori porta, saltata quest’anno a causa delle difficili condizioni meteo che hanno portato pioggia, freddo e Temperature ampiamente sotto la media. A Campobasso molte le presenze da Nord a Sud e se il maltempo ha impedito la scampagnata non ha scoraggiato i turisti presenti in città che hanno scelto mete culturali, come la visita al museo Sannitico.

C’è chi ha fatto centinaia di chilometri e molte ore di viaggio per raggiungere il capoluogo molisano alla ricerca di itinerari alternativi rispetto alle classiche mete turistiche.

Non solo storia, archeologia, cultura … ma anche i piaceri della tavola hanno catturato i visitatori che ben volentieri hanno apprezzato piatti tipici e vini locali.