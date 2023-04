Share on Twitter

Si annuncia un’estate di disagi per chi deve percorrere la Bifernina. L’Anas ha comunicato la proroga, fino al 4 agosto, dei lavori di manutenzione sul viadotto. Per consentire l’esecuzione degli interventi è in vigore il limite di velocità dei 50 chilometri orari, con l’istituzione del senso unico alternato, con circolazione regolata da un semaforo e divieto di sorpasso sul tratto di strada interessato dai lavori.