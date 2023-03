La politica è stato il suo pane quotidiano, fin da ragazzo. Deputato poco più che ventenne, Pierferdinando Casini ha attraversato da protagonista gli ultimi 40 anni della Repubblica. Fino a ricoprire il ruolo di presidente della Camera dei Deputati.

Il suo nome è stato a lungo nella rosa dei papabili al Quirinale e considerata la sua età resta tra i candidati più autorevoli per salire al Colle.

Il suo libro, C’era una volta la politica, parte proprio dal pomeriggio in cui il Parlamento ha votato il Mattarella bis e all’ingresso di Casini nell’emiciclo di Montecitorio, l’aula gli ha tributato un applauso caloroso.

Come il completamento di un puzzle, ha scritto il senatore decano nel suo libro, quell’applauso ha chiuso un cerchio su una carriera cominciata da ragazzo. Una carriera politica che lo ha portato coprire le massime cariche della scena pubblica italiana, passando dalla Prima alla Seconda Repubblica.

E poi c’è la vita privata e meno conosciuta, nella quale Casini racconta la sua Bologna dove tutto comincia, la famiglia di origine, i figli, i maestri della Dc e il mondo cattolico, il rapporto con i presidenti del Consiglio che si sono succeduti, la sua passione per la politica estera: un patrimonio di esperienze che è anche una precisa indicazione per le nuove generazioni di politici. Tra aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, la storia italiana passa attraverso il filo della memoria di uno dei suoi più autorevoli protagonisti che, per la prima volta, ha deciso di raccontarsi e raccontare.

E a Isernia, domani, 13 marzo, nell’incontro voluto da Mimmo Izzi, suo amico personale, Casini presenterà il libro all’Hotel Europa. L’appuntamento è alle 17.30