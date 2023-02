Conferenza stampa dei consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle a palazzo d’Aimmo. Al centro dell’incontro con i giornalisti la vicenda legata agli avvisi di garanzia, per abuso d’ufficio in concorso per la nomina dell’ex consigliere, Nico Romagnuolo, a commissario straordinario del Nucleo industriale di Campobasso-Bojano. I pentastellati hanno ricordato come l’inchiesta della Procura di Campobasso sia partita da un esposto presentato da Andrea Greco, all’indomani dell’affidamento dell’incarico. Una vicenda sulla quale, hanno ricordato, era intervenuta anche l’Autorità nazionale per l’anticorruzione, chiedendo i documenti alla Regione. “Siamo certi che la giustizia farà il suo corso”, hanno dichiarato i Cinque stelle.