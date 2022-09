Il sindaco di Larino, Pino Puchetti, ha inviato una nota ai vertici sanitari regionali, ribadendo quanto già scritto un mese fa all’Asrem e al distretto sanitario di Termoli. In sostanza chiede di provvedere a individuare il sostituto del dottor Paolo Carfagnini, prematuramente scomparso, affinchè possa continuare a svolgere le prestazioni sanitarie prima garantite al Vietri: un servizio di primo soccorso e di microchirurgia ambulatoriale – ha spiegato Puchetti – di fondamentale importanza oltre all’assistenza ai pazienti ricoverati in Udi e alla Rsa in qualità di responsabile dell’intera Casa della Salute. Ebbene – ha sottolineato il sindaco di Larino – non ho ricevuto alcuna risposta. Così come ne attendo da due anni per l’oculistica e la camera iperbarica”.

“In tanti e da più parti – ha continuato – si riempiono la bocca di frasi come: rispetto istituzionale, sinergia tra le istituzioni del territorio. Tutte belle parole ma che si scontrano con la realtà dei fatti. Ed i fatti parlano chiaro. Il nostro Vietri, oggi Casa della Salute, non può essere ancora una volta privato di ulteriori servizi, servizi sanitari che sono a vantaggio di tutto il territorio bassomolisano sinergicamente collegati a quelli erogati dal San Timoteo che pure è stato fortemente ridimensionato. Non posso credere – ha detto ancora Puchetti – che un sindaco solo perché ha avuto l’ardire di proporre di ‘utilizzare’ il Vietri come centro Covid regionale (a proposito poi un centro Covid non è stato ancora realizzato ed abbiamo quotidianamente pazienti che necessitano di ricoveri in malattie infettive) non sia ascoltato, non meriti risposte da quelle istituzioni che voglio ricordare, come la mia carica, non sono ad personam ed eterne, ma sono ricoperte temporaneamente per il superiore interesse della popolazione”.

“Si continuano a spendere denari di tutti, ma dov’è la programmazione? Dov’è il superiore interesse delle persone che necessitano di servizi sanitari?” sono alcune domande che pone il primo cittadino frentano.

“La mia non è certo propaganda politica – ha concluso – non sono candidato, ma nemmeno ho sentito dai tanti che sono candidati in Molise parlare di sanità, dello sfacelo in cui versa la sanità molisana. Nessuno che abbia preso un impegno formale con i molisani in tema di sanità. Attendo risposte, le attendono i cittadini di questo territorio”.