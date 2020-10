Campobasso – Tenta di colpire un passante con le forbici, arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento tra la folla

Share on Twitter

Processo per direttissima, oggi, per un pregiudicato 32enne di Campobasso, arrestato nella notte tra sabato e domenica, dopo aver tentato di aggredire un passante con un paio di forbici. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, senza un apparente motivo si è scagliato contro un uomo. L’arrivo di una pattuglia dei carabinieri, impegnata nei controlli sulla movida, ha evitato la tragedia. L’uomo ha tentato di darsi alla fuga, tra la gente che affollava la zona della movida campobassana, ma è stato bloccato ed immobilizzato. Dovrà rispondere di minaccia aggravata, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.