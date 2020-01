Buone notizie per i cittadini agnonesi, ma non solo. Dopo una lunga attesa, l’Amministrazione provinciale di Isernia ha infatti appaltato i lavori per mettere in sicurezza il viadotto Verrino, affidandoli alla ditta Angelone Costruzioni di Forlì del Sannio. Per questo intervento sono stati messi a disposizione 800mila euro dalla Regione. I lavori, salvo imprevisti, partiranno in primavera e dovrebbero mettere finalmente la parola fine ai disagi patiti dagli automobilisti, soprattutto a causa delle tante buche sull’asfalto. Oltre al nuovo manto stradale saranno risistemati i giunti, ma anche i canali di scarico, proprio per evitare pericolosi accumuli d’acqua. I problemi su quel tratto di strada sono tuttora evidenti. Non a caso nell’agosto del 2018 l’ente di via Berta fu costretto ad abbassare il limite di velocità a 20 chilometri orari in caso di pioggia. L’unica soluzione – vista la carenza cronica di soldi – per evitare la chiusura di un viadotto strategico, asse di collegamento tra i paesi dell’Alto Molise, la Fondovalle del Verrino e la Trignina. Ora i fondi ci sono e finalmente i disagi dovrebbero diventare solo un brutto ricordo nel giro di qualche mese. Niente di nuovo, invece, per quanto riguarda il viadotto Sente, chiuso da oltre un anno. Nonostante il via libera a un finanziamento di due milioni di euro, si va avanti a rilento. L’obiettivo è quello di arrivare alla firma di una convenzione tra la Provincia di Isernia e l’Anas, proprio per accelerare la fase di progettazione e di avvio dei lavori.