Dopo la messa celebrata dal vescovo monsignor Camillo Cibotti e la consueta lettura dei messaggi istituzionali, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Isernia Raffaella Pezzimenti ha voluto rivolgere un pensiero ai tre colleghi morti in servizio ad Alessandria, dedicando loro questa giornata. Durante la cerimonia per la ricorrenza della patrona Santa Barbara, come sempre sono stati consegnati i riconoscimenti a diversi vigili per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Ma questa è stata anche l’occasione per tracciare il bilancio di un anno di attività. Oltre 3600 gli interventi. In netto calo gli incendi. Numerosi, invece, i danni causati dal maltempo. Un bilancio, questo, che non fa altro che confermare la vicinanza dei Vigili del fuoco ai cittadini. Dal problema più piccolo alle grandi emergenze, sono sempre pronti a intervenire. Un presenza diventata ancor più incisiva grazie anche al presidio attivato da qualche anno a Venafro.

Anno Numero interventi Incendi Incidenti stradali Statica Danni Acqua Altri (soccorso vari, bonifica insetti, ascensori bloccati, aperture porte, fughe gas, falsi allarmi ecc) 2019 3675 642 208 167 127 2531 2018 3898 404 199 206 150 2939

CAMPAGNA AIB (ANTINCENDIO BOSCHIVO)

Il periodo estivo giugno – settembre 2019 è stato caratterizzato da condizioni climatiche particolari con precipitazioni diffuse che hanno determinato un bassissimo numero di interventi.

Anche quest’anno per circa cinquanta giorni, nel periodo di maggiore criticità oltre alle squadre ordinarie si è affiancata un’ulteriore squadra dedicata agli incendi boschivi grazie alla convenzione tra la Direzione Regionale VV.F. del Molise e la Regione Molise, in attuazione all’art. 7 della legge 335/2000.

Confronto tra CAMPAGNA antincendio boschiva 2019 e 2018 nel periodo giugno/settembre

Anno Ettari bruciati di Boschi Ettari bruciati di Campi agricoli e Sterpaglie

2019 6 62

2018 8 62