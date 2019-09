I Carabinieri Forestali, a conclusione di specifiche indagini, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un pensionato perché ritenuto responsabile del reato di maltrattamento di animali. Nello specifico, i Militari Forestali appuravano che l’uomo deteneva, su un terreno di sua proprietà, due cani, un cucciolo di pastore abruzzese-maremmano e un meticcio, in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche. Il pastore abruzzese-maremmano era legato con una catena fissa troppo corta come anche il meticcio. Inoltre gli animali erano in uno stato di abbandono, al sole e alle intemperie senza riparo, costretti a stazionare in spazi limitati coperti dai loro stessi escrementi. Nell’immediato, i due animali venivano affidati al parco-canile locale per le prime cure veterinarie, mentre l’uomo veniva segnalato all’A.G. per le responsabilità emerse a suo carico.

Isernia. Pregiudicato denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa

I Carabinieri del Comando Stazione di Carpinone, a conclusione di approfondite indagini, hanno denunciato alla locale Magistratura un pregiudicato, residente in altra località, perché responsabile del reato di truffa. In particolare, l’uomo, attraverso una nota piattaforma web e-commerce, concludeva con la vittima un contratto di compravendita per l’acquisto di un trattore agricolo del valore di circa 6000 euro, facendosi accreditare la somma di euro 500 come acconto del prezzo pattuito. Successivamente il pregiudicato, attraverso banali pretesti e comportamenti illeciti, non consegnava il mezzo agricolo all’ignaro acquirente, dandosi irreperibile alle continue telefonate della vittima. I Militari, dopo avere individuato l’autore della truffa, lo denunciavano all’A.G. per i provvedimenti che il Magistrato adotterà a suo carico.