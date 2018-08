Castel del Giudice. Il festival dell’arte di strada conquista la ribalta nazionale

Una serata davvero piacevole, quella regalata ai sempre più numerosi visitatori che a ridosso del Ferragosto si danno appuntamento a Castel del Giudice per il festival dedicato all’arte di strada. Nella piazza principale e nello scenario dell’albergo diffuso di Borgo Tufi, ad entusiasmare i presenti – e i bambini in particolare – ci hanno pensato i vari artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. A dare il via alla manifestazione la comicità dell’artista inglese Adrian Kaye. Poi è stata la volta dello show di danza, fuoco e romanticherie proposto dai Creme & Brulè. Applaudita anche l’esibizione dei No Funny Stuff, un gruppo – di cui fanno parte anche due molisani – che produce buona musica con oggetti strampalati recuperati nella cantina della nonna o per strada. Apprezzate anche le acrobazie e le gag proposte nel menù completo di Raoul Gomiero, così come la magia comica dei Lucchettino, vincitori del premio Mandrake 2016, in passato assegnato tra gli altri anche a David Copperfield e Arturo Brachetti. Poi tutti con il fiato sospeso, con lo spettacolo dei Lux Arcana, ancora una volta con il fuoco protagonista assoluto della rappresentazione. L’apprezzamento da parte del pubblico ha premiato l’intuizione avuta dal comune e dalla pro loco. Non solo. L’evento è stato citato anche a livello nazionale (Corriere della Sera) tra gli appuntamenti da non perdere nel periodo di Ferragosto, ha detto il sindaco Lino Gentile. Per il Casteldelgiudice Buskers Festival – alla sua terza edizione – il bilancio non può dunque che essere positivo. Ispirato dalla più celebre manifestazione di scena ogni anno a Ferrara, sta facendo registrare una crescita costante, contribuendo a regalare una ventata di novità all’estate molisana.