Chiauci, in vista della stagione estiva è stata autorizzato, in via sperimentale, l’aumento di portata della diga. Per un periodo di soli due mesi, l’indotto passerà acirca5milioni di metri cubid’acqua. Ad autorizzare la manovra è stato l’Ufficio tecnico per le Dighe di Napoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A comunicarlo ai presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise, Luciano D’Alfonso e Donato Toma, è stato il commissario regionale del Consorzio di Bonifica Sud Vasto, Franco Amicone. Come sottolineato da Amicone, “con questa autorizzazione, seppur temporanea, si potrà raggiungere la quota di741metri nell’invaso sperimentale di Ponte di Chiauci che disporrà, fino al prossimo31luglio, di circa5milioni di metri cubi, come ulteriore quantitativo per le maggiori esigenze agricole, civili e industriali, connesse al periodo estivo, nella fascia costiera abruzzese e molisana”. Quattro metri di acqua in più per due mesi. L’autorizzazione trasmessa al commissario Franco Amicone dall’ingegnere Pio Sivolella è arrivata dopo un’attenta valutazione del parere espresso dalla commissione di collaudo, sullo stato dei luoghi, il miglioramento dello sbarramento e delle opere di sicurezza. Nel periodo più critico dell’anno a causa del caldo e dell’aumento esponenziale dell’utenza, l’invaso sperimentale salirà da 738 metri a quota 741 metri sul livello del mare. Il Consorzio è stato invitato a effettuare verifiche continue delle perdite e delle quote piezometriche redigendo entro 60 giorni una relazione in proposito. Grande soddisfazione è stata espressa dal commissario Amicone che ha programmato anche la consegna dei lavori per il completamento della diga di Chiauci. Ad oggi la diga, considerata “invaso sperimentale” ha accumulato 4 milioni di metri cubi di acqua. Questo è il terzo collaudo fatto all’invaso. Il precedente risaliva al 2005. Una volta ultimata, la diga potrà raccogliere 14,2 milioni di metri cubi di acqua. Nel 2017 il ministero ha sollecitato l’esecuzione dell’intervento che era cantierabile già nel 2013 ma non è stato mai avviato perché non fu trovata la copertura finanziaria. Trovata dall’attuale giunta regionale abruzzese grazie al Masterplan Abruzzo. Il Consorzio il 30 giugno 2017 ha pubblicato l’appalto e il 23 marzo 2018 ha aggiudicato i lavori.