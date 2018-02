Termoli: Fratelli d’Italia presenta i candidati, due su tre sono donne

Fratelli D’Italia ha presentato la squadra in corsa per le Politiche del 4 marzo, a Termoli nella sede elettorale di via Inghilterra. Un minuto di silenzio in ricordo dei Martiri delle Foibe prima di entrare nel vivo dell’incontro, con Costanzo Della Porta, coordinatore provinciale, che ha ricordato i temi cari a Fratelli D’Italia con un programma in 15 punti che parte dalla difesa della natalità dell’Italia e passa per il lavoro, la cultura, il turismo, il no allo Ius Soli. Una squadra al femminile, due candidati su tre sono donne. “Persone che guardano al territorio, che stanno in mezzo alla gente” ha affermato Della Porta. C’è Maria Domenica D’Alessandro candidata al Senato sul plurinominale, presidente della scuola forense di Campobasso e con un passato nel direttivo nazionale di Alleanza Nazionale.

Giuseppina Rutigliano, anche lei avvocato e candidata al collegio plurinominale della Camera.

Candidato alla Camera anche Franco Baccari, medico di base di Termoli.

Hanno partecipato all’incontro anche i candidati sull’uninominale, Mario Pietracupa alla Camera nel collegio di Isernia e Michele Iorio candidato unico al Senato. Pietracupa ha sottolineato l’importanza di fare squadra per vincere: “La vittoria individuale non serve, serve invece la vittoria di tutti “ ha affermato Pietracupa. “L’impegno – ha invece sostenuto Iorio – è quello di ridare dignità alla Regione. Il centrodestra resta l’unica alternativa possibile di Governo, il centrosinistra è ormai un capitolo chiuso e dobbiamo evitare che la Nazione finisca in mano ai Cinque Stelle, sarebbe il disastro per il futuro dei nostri figli” ha concluso.