“Inizia a dare importanti ed evidenti frutti il paziente lavoro di ascolto delle persone, di proposta politica sui temi che sono decisivi per la loro qualità della vita, di costruzione di un campo largo su progetti politici condivisi e su valori ed idee che sono la struttura portante, su cui è stata costruita la casa democratica”. Così il capogruppo del Pd alla Regione Molise Alessandra Salvatore commenta la vittoria del centrosinistra in Sardegna ricordando che avviene ad un anno dall’arrivo di Elly Schlein alla guida del Pd. “Questi sono e saranno i cardini delle azioni sui nostri territori, per provare a creare, con tutte le forze dell’area progressista, con cui il dialogo, in Molise, si è aperto già da tempo, una alternativa di governo, fatta di ascolto, di credibilità programmatica e di competenza, a quella delle destre.

Congratulazioni e buon lavoro alla nuova presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ad Elly Schlein ed a tutta la comunità democratica, alle forze dell’area progressista”.