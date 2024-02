Campobasso a Senigallia per affrontare una squadra con una precisa identità di gioco ed oggi alle prese con una lotta per rimanere nel giro play off. Intanto, continua la consultazione popolare indetta dal comune di Campobasso per giungere ad una definitiva intitolazione dello stadio. Fonti di Palazzo San Giorgio affermano che la volontà è quella di onorare la memoria sia del presidente Molinari che del capitano Scorrano. Il comune riferisce che le opzioni su cui far ricadere la scelta da parte di chi vuole votare sono le seguenti: lo stadio intitolato a Molinari, la curva a Scorrano; la struttura al capitano, la tribuna centrale al presidente. Ricordiamo che già tempo fa i tifosi rossoblu, nel corso di una cerimonia, si sentirono di conferire il nome di Scorrano alla curva nord. Il comune lo farebbe in via ufficiale. Le consultazioni rimangono in corso anche se viene rilevato come l’ipotesi del doppio nome non viene considerata benchè sia gradita a molti.

Il Vastogirardi domenica avrà un altro crocevia della stagione. La partita contro il Monterotondo ha il sapore quasi di spareggio salvezza. Marmorini non potrà contare sullo squalificato Ruggieri in difesa che potrebbe essere sostituito da Visani. Per il resto potrebbe essere un undici tipo non molto distante da quello che ha impattato contro il Fossombrone.

Al Tomei di Sora è di scena il Termoli. I bianconeri rispettano molto gli adriatici che si affideranno sempre al portiere fuori quota Maresca che ha preso il posto proprio di Lombardo, un ex Sora. Sicignano in difesa, mentre a centrocampo è confermata l’esperienza dell’italo argentino Federico Scoppa. In attacco Hernandez al fianco dell’ex Andria Burzio con Esposito che scalpita per dare il suo contributo.

A Riano sarà la prima di Feola sulla panchina dell’Fc Matese. Poco meno di una settimana per il neo tecnico per conoscere i giocatori e subito una trasferta complessa, ma nella situazione in cui si trovano i campani ogni gara ha un valore alto. Da domenica è la prima finale anche per l’FC.