Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, l’assessore Michele Iorio, e la struttura regionale, hanno incontrato, a Roma, il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

Un incontro propedeutico alla firma dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo e la Regione Molise con la sottoscrizione del documento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il Presidente Francesco Roberti. Gli ambiti su cui si interverrà con circa 440 milioni di euro sono Ricerca e Innovazione, Reti e Servizi Digitali, Competitività delle Imprese, Energia, Ambiente, Cultura e Turismo, Trasporti e Mobilità, Occupazione e Lavoro, Inclusione Sociale e Salute, Istruzione e

Formazione, Capacità Amministrativa.

“Un incontro particolarmente importante per la nostra Regione – il commento del Presidente Francesco Roberti – perché il Fondo Sviluppo e Coesione, riorganizzato da parte di questo Governo, è una misura strutturale europea che consente il riequilibrio della disparità tra i territori con interventi mirati e che puntano allo sviluppo, nel caso specifico, del nostro territorio. Il Ministro Fitto ha dimostrato grande apertura verso il Molise, dimostrando ancora una volta le grandi attenzioni del Governo nazionale verso la nostra regione. Con la nuova programmazione, per la realizzazione della quale si eviteranno i ritardi per centrare gli obiettivi, il lavoro della Regione sarà costantemente monitorato dal Governo, affinché gli obiettivi siano inseriti in un contesto armonico su tutto il territorio nazionale nell’ambito di una strategia operativa, finalizzata a utilizzare in toto i fondi a disposizione”.