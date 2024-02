Le domande di iscrizione per l’a.s. 2024/2025 sono state presentate dal 18/01/2024 al 10/02/2024 attraverso la Piattaforma Unica, punto di accesso alle iscrizioni online contenente tutte le informazioni utili per la procedura.

I dati prospettati sono aggiornati alla data di chiusura per la presentazione delle domande e sono soggetti a variazione poiché in corso le attività di gestione delle domande da parte delle istituzioni scolastiche.

Le iscrizioni inoltrate per il Molise sono state complessivamente 6.223.

LA SCELTA DEL PERCORSO SCOLASTICO

A livello nazionale3, gli Istituti tecnici e professionali sono stati scelti rispettivamente dal 31,66% e dal 12,72% dei ragazzi e delle ragazze. I Licei continuano a essere preferiti da oltre la metà delle studentesse e degli studenti che devono effettuare la scelta della Secondaria di II grado, con il 55,63% di domande sul totale delle iscrizioni.

Esaminando le scelte in base all’indirizzo di studio nella regione Molise, al primo posto ci sono i licei, che hanno registrato il 64,7% delle iscrizioni. Seguono i tecnici con il 27,2% e i professionali con 8,1%. L’andamento delle iscrizioni rispecchia i dati nazionali. Come per l’anno passato, in Molise, resta in testa alle preferenze i Licei, seguiti dai Tecnici e Professionali.

Per i licei la maggior parte delle iscrizioni, sono state per il liceo lo scientifico tradizionale con il 14,60%, seguito dal Liceo scientifico – opzione scienze applicate (12,19%) e dal liceo delle scienze umane (6,86%) e dal liceo classico (5,50%).

Per i tecnici, la maggior parte delle iscrizioni ha scelto l’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing (8,80%%) seguito dall’indirizzo di informatica e telecomunicazioni (6,31%) e da meccanica, meccatronica ed energia (3,81%).

Per i professionali, la maggior parte delle iscrizioni si registrano all’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera (5,71 %).

Per quanto concerne le iscrizioni ai percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il nuovo indirizzo del liceo del made in Italy, in Molise si sono avute le seguenti iscrizioni.

La domanda di tempo pieno (per un totale di 40 ore settimanali) nella scuola primaria e nel I grado cede per il Molise la scelta posizionarsi rispettivamente al 24,9 % e al 1,3 %.

La maggior parte delle iscrizioni, per la primaria e per il I grado, è fino alle 30 ore settimanali.