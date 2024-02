Il commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma del 2018 Francesco Roberti ha emanato un’ordinanza che destina oltre 4 milioni di euro al rifacimento di chiese ed edifici di culto danneggiati o inagibili a seguito del terremoto del 14 e 16 agosto 2018. Due forti scosse, a distanza di 48 ore l’una dall’altra, co epicentro tra i comuni di Montecilfone e Guglionesi crearono danni strutturali oltre che a edifici pubblici e privati anche a chiese, alcune delle quali restano chiuse da oltre 5 anni. Il finanziamento rappresenta il primo atto del Governatore del Molise nel ruolo di commissario straordinario per la ricostruzione, nominato dal Consiglio dei ministri lo scorso 8 gennaio. Questa mattina, nella sede di via Genova, si è tenuta una riunione per presentare ai diretti interessati – referenti di comuni e diocesi – l’ordinanza commissariale. “L’obiettivo principale di questo finanziamento è quello di ripristinare le strutture di proprietà degli enti ecclesiastici, consentendo alla popolazione residente nei comuni interessati di usufruire nuovamente dei beni di culto e avviando un percorso di ricostituzione del tessuto sociale nelle aree colpite dal terremoto” ha dichiarato Roberti. Nel quadro degli interventi, è previsto che la progettazione comprenda anche interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico per aumentare la capacità di resistenza delle strutture, garantendo il massimo livello di sicurezza compatibile con le esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso.

Questo il dettaglio il contributo che sarà concesso per alcuni edifici di culto nella regione: Diocesi di Trivento: Chiesa San Silvestro in Montefalcone – 233.000 euro; Diocesi di Termoli-Larino: Chiesa di San Leonardo Confessore in Castelmauro – 1.200.000 euro; Chiesa Santa Maria Ester in Acquaviva Collecroce – 1.055.623,37 euro; Chiesa di San Giorgio Martire in Montecilfone – 750.624,90 euro; Chiesa di St. Maria in Costantinopoli in San Felice del Molise – 224.231,73 euro; Chiesa di Santo Stefano (campanile) in Larino – 80.000 euro; Chiesa di Santa Maria Maggiore (transetto) in Guglionesi – 112.622,00 euro; Chiesa dell’Incoronata in Tavenna – 352.718,50 euro. Il totale di questo primo stralcio del piano degli interventi ammonta a 4.008.820,50 euro.